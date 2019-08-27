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27 августа 201922:29

Рублев обыграл Циципаса и вышел во второй круг US Open

EPA

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг престижного турнира серии "Большого шлема" – Открытого чемпионата США. Третья ракетка России в четырехсетовом матче одержал победу над греком русского происхождения Стефаносом Циципасом.

Рублев оставил за собой первую партию (6:4), но вторую сопернику проиграл на тай-брейке со счетом 6:7 (5:7). Еще более упорным получился третий сет, выдавшийся самым продолжительным из всех (1 час 23 минуты), когда его победитель определился также на тай-брейке – 7:6 (9:7) в пользу Рублева. В четвертом сете обошлось без дополнительных временных затрат. И склонил чашу весов в свою пользу именно российский теннисист – 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 58 минут.

Соперником Рублева по второму кругу станет победитель матча между французом Жилем Симоном и американцем Бьорном Фратанджело.

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