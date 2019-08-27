Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова взяла успешный старт на Открытом чемпионате США по теннису. В матче первого круга 45 ракетка мира одержала победу над француженкой Полин Пармантье. Павлюченкова взяла верх над соперницей по итогам двух сетов.

Павлюченкова выиграла первую партию с уверенным счетом 6:1, потратив на это полчаса. Однако во втором сете россиянке пришлось сложнее. Француженка навязала упорную борьбу, а победитель был определен лишь на тай-брейке – 7:6 (7:2) в пользу Павлюченковой. Общая продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Соперницей Павлюченковой по второму кругу станет представительница Голландии Кики Бертенс, имеющая на US Open седьмой номер посева. Голландка в своем матче первого круга обыграла испанку Паулу Бадосу (6:4, 6:2).