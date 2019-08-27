Россия: в Сирии действуют около трех тысяч боевиков и их сторонников

В Сирии действуют около трех тысяч боевиков и сторонников террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет около 3 тысяч человек", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам российского дипломата, более полутора тысяч боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или прибыли под видом временно перемещенных лиц в другие населенные пункты, передает "Интерфакс".

В начале августа в США был опубликован доклад Пентагона. В нем говорилось, что вышеуказанная террористическая группировка укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Как отмечается в документе, террористы (а их численность, по приблизительным данным, 14-18 тысяч человек) восстанавливают свою финансовую сеть.

30 июля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский представитель Василий Небензя заявил, что западные страны рассчитывают сохранить террористический анклав в Идлибе. По его словам, Западу нужны террористы в Сирии, чтобы бороться с официальным Дамаском.