Перу: потомки инков выгнали с ледника российских ученых

Российские ученые впервые рассказали подробности экспедиции, во время которой они едва не оказались в заложниках у индейского племени. Станислав Кутузов, Иван Лаврентьев и Владимир Михаленко работали в составе международной команды гляциологов в Перу. Почему их деятельность возмутила местных жителей?

Ученый-гляциолог Станислав Кутузов рассказывает о командировке, которая неожиданно обернулась спецоперацией с риском для жизни. Международная команда исследователей изучала ледник на одной из самых высоких гор Южной Америки Уаскаран.

Тонны научного оборудования, сложный альпинистский маршрут, большая высота — все эти трудности ученых не остановили, а вот на местных жителях наука споткнулась. Разгневанные потомки инков поднялись в базовый лагерь и потребовали немедленного завершения работ.

"Единственное их требование было такое: у вас есть 12 часов, чтобы отсюда уйти. Они кричали…, высказывания были довольно агрессивные", — говорит Станислав Кутузов, кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН.

Местные жители оказались яростными защитниками природы и сторонниками тезиса "чужие здесь не ходят". В горных районах Перу индейцы составляют большинство, а ледник Уаскаран дает им питьевую воду. Влиятельные племена заподозрили, что власти разрешили добычу полезных ископаемых и выступили резко против. Настолько, что ученых пришлось экстренно эвакуировать полицейским вертолетом.

"Они посчитали, что президент договорился и продал иностранцам их гору, их родной дом", — считает Станислав Кутузов.

"Вначале они ставили требование: уходите, вот вам 48 часов, вот вам 72 часа — в общем, полная неразбериха. А потом они сообщили, что боятся, что мы загрязняем окружающую среду", — говорит участник экспедиции Иван Лаврентьев.

Из-за вмешательства аборигенов научные работы были прерваны почти на две недели. Все это время шли переговоры с представителями общин, чтобы они разрешили спустить с горы оборудование и материалы. Ведь с точки зрения местных, что было на Уаскаране, остается на Уаскаране.

Международная значимость проекта оказалась очевидна для всех, кроме индейцев. Лагерь экспедиции посетил президент Перу.

"Цель исследователей – извлечь тонкую колонну льда, пробурить маленький цилиндр на глубину в 170 метров. Это не наносит никакого вреда леднику", — заявил он.

Климатическая летопись Уаскарана насчитывает 20 тысяч лет. Это одно из немногих мест в тропиках, куда не добралось таяние. Уникальные образцы позволят реконструировать климат в Южной Америке.

"Эти льды хранят очень важную информацию о прошлом Земли. Нынешняя экспедиция поможет пролить свет на то, какая температура была в этих местах раньше, почему исчезли культуры доинкского периода, как происходила эволюция бактерий", — говорит Хиселла Орхеда, руководитель Перуанского института исследования ледников и экосистем.

"Есть информация о климате полярных районов, но вот данных о климате тропиков мало, а там происходят процессы не только локальные, но и глобальные", — уверен Станислав Кутузов. — Врачу нужно взять анализ, чтобы определить болезнь. И мы берем такой анализ у планеты, чтобы определить причины и понять, что нам делать".

Цель ученых и аборигенов – одна и та же: сберечь ледник, который хранит свои тайны десятки тысяч лет. Пока ученым приходится смириться с тем, что индейцы тоже охраняют свои тайны.