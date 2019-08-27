"Олимпиакос" отправил "Краснодар" в Лигу Европы

Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого "Олимпиакоса" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей из греческого города Пирей.

Подопечным Сергея Матвеева предстояла сложнейшая задача для того, чтобы впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а именно отыграть четыре мяча после поражения в Пирее со счетом 0:4.

И ответный матч "быки" начали с места в карьер – уже на десятой минуте полузащитник Даниил Уткин поразил ворота греков и дал надежду битком заполненному стадиону в Краснодаре. Однако едва возобновилась игра после гола краснодарцев, как "Олимпиакос" забил ответный мяч – его автором стал Юссеф Эль-Араби.

Усугубилось положение "Краснодара" на 31 минуте матча, когда из-за травмы поле покинул Магомед-Шапи Сулейманов – палочка-выручалочка "быков". На перерыв команды ушли при ничейном результате, а вот спустя две минуты после возобновления встречи "Краснодар" снова пропустил от Эль-Араби и потерял шансы на положительный исход матча.

"Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" матч (1:2), все противостояние с общим счетом 1:6 и покинул текущий дебютный для клуба розыгрыш Лиги чемпионов. Однако еврокубковая кампания для краснодарцев не завершена – теперь "быки" будут выступать во втором по статусу клубном турнире Старого света – Лиге Европы, где они возьмут старт на групповом этапе.

Жеребьевка следующего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 29 августа в Монако.