Минпросвещения подготовило этический кодекс для школьных педагогов

Министерство просвещения России направило в российские субъекты примерное положение о нормах профессиональной этики для педагогических работников.

Примерное положение, отметили в министерстве, уточняет устаревший кодекс и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики.

Основные нормы изложены в восьми подпунктах: это, в частности, уважение чести и достоинства учащихся, проявление вежливости, внимательности, доброжелательности, терпимость к обычаям и традициям, отсутствие дискриминации по различным признакам.

Отдельным подпунктом педагогам рекомендуют воздерживаться от размещения в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, сообщает "Интерфакс".