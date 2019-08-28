Шпионская LinkedIn: Китай подозревают в использовании соцсети при вербовках

Сотрудники западной разведки считают, что китайские агенты устанавливают контакты через социальную сеть LinkedIn с иностранными гражданами, включая бывших правительственных чиновников, чтобы нанять их в качестве разведчиков.

В своей статье газета New York Times приводит мнение директора Национального центра контрразведки и безопасности. По его словам, разведслужбы Китая ищут любого, кто имеет доступ к необходимой им информации, будь она засекреченной или несекретной.

Кроме этого, издание приводит еще два важных пункта. Во-первых, LinkedIn — единственная крупная американская платформа, которая не заблокирована в Китае. Во-вторых, у нее более 600 миллионов соискателей, а это механизм для распространения потенциальной дезинформации.