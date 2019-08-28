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28 августа 201905:14

Помпео: США будут работать над возвращением России в G8, как того хочет Трамп

EPA

Администрация США будет работать над возвращением России в клуб стран "Большой восьмерки", как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", — заявил госсекретарь США в интервью национальным телеканалам.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, подчеркнув, что не уверен, что российский президент примет приглашение.

На саммите во Франции Трамп использовал любую возможность, чтобы заявить о необходимости возвращения России. Его послание было таким: нет смысла в этих дискуссиях без Владимира Путина за столом. Однако позже президент Франции заявил, что лидеры стран-участниц клуба не смогли достичь согласия по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками, сообщает ТАСС.

В "Группу семи" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Когда к клубу присоединилась Россия, появился формат G8. Однако после событий на Украине участники приняли решение вернуться к формату "семерки".

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