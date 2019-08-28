В первый день работы МАКС на выставке побывали более 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек побывали на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в первый же день его работы.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57. Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить новый самолет.

Салон МАКС-2019 будет проходить до 1 сентября. Сегодня гостей салона ожидает обширная деловая и демонстрационная программа.

Посетителям, кроме истребителя пятого поколения Су-57, продемонстрируют перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, новые вертолеты и беспилотники.