Завершилась грандиозная экспедиция "Байкал-Аляска - 2019"

Экспедиция "Байкал-Аляска — 2019" финишировала в Ситке. Раньше этот город назывался Ново-Архангельском и был столицей Русской Америки. Участники прошли по пути сибирских купцов-первопроходцев.

Путешествие длилось три года и проходило в три этапа. Экипаж этого года прошел свыше двух тысяч километров, а всего с момента старта в 2017 году преодолел больше 15 тысяч километров.

Весь путь средством передвижения был парусно-моторный надувной катамаран "Искатель".

С успешным прохождением маршрута экспедицию поздравило и посольство России в США. Оно опубликовало пост, в котором пожелало им успехов.

В Ситке экипаж пробудет еще несколько дней. Там он встретится с потомками переселенцев и продолжит собирать материал для документального фильма.