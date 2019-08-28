Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года. По данным Росстата, в 2018 году на одну тысячу человек пришлось четыре развода. Меньше было зафиксировано только 28 лет назад.

Любопытно, что сейчас официально регистрируют отношения люди более зрелого возраста, чем в предыдущие годы. Многие вообще предпочитают жить без штампа в паспорте.

По мнению экспертов, на снижение числа разводов сильно влияют рост цен на недвижимость и ипотека, сообщает телеканал "Россия 24".