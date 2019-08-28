В Ханты-Мансийске обсудили проблему увеличения нефтеотдачи пластов

Как увеличить нефтеотдачу пластов? Этот вопрос обсуждали на совещании в Ханты-Мансийске представители Минэнерго, Минприроды, "Газпром нефти" и руководства Югры.

Большая часть российских месторождений уже прошла второй этап разработки, когда в пласт закачивается вода, чтобы вытеснить оттуда нефть. Это позволяет извлечь в среднем 35% запасов.

Существует и третий этап, когда нефтеотдачу повышают с помощью особых полимеров и поверхностно активных веществ. Технологию уже опробовали на Западно-Салымском месторождении. Результат: увеличился коэффициент извлечения нефти до 69%. Правда, существует и ряд сложностей, которые мешают внедрять новую технологию.

"Применение более весомых технологий требует дополнительных денег, — заявил Вадим Яковлев, первый заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть". — Существующая система налогообложения, к сожалению, не позволяет это учесть при определении результата, и не позволяет применять эти методы в промышленном масштабе. Поэтому задача крайне важная, особенно для зрелых регионов, где добыча естественным образом падает".

По его словам, нахождение эффективного решения позволяет продлить жизнь месторождений, обеспечить занятость, обеспечить стабильную работу компаний.

При этом, как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, новые технологии уже позволили региону нарастить добычу нефти, которая долгое время падала: "Мы с вами … приняли целый ряд решений, которые позволили нашему региону впервые за последние десять лет, в 2018 году, переломить тренд на снижение".