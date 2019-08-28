Хачанов в первом круге US Open в пяти сетах проиграл 216-й ракетке мира

Российский теннисист, девятая ракетка мира Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата США в пяти сетах за три часа 54 минуты проиграл представителю Канады Вашеку Поспишилу – 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.

Хачанов семь раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12, а у канадца, занимающего 216-е место в рейтинге ATP, 15 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из шести.

Таким образом, Поспишил вышел во второй круг US Open, где ему будет противостоять американец Теннис Сандгрен (72), обыгравший на старте турнира француза Жо-Вильфрида Цонга (65).