Надаль, Федерер и Зверев вышли во второй круг US Open

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата США в трех сетах за два часа десять минут обыграл представителя Австралии Джона Миллмана со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15, а у Миллмана, занимающего 60-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, ни одной двойной ошибки.

В параллельной игре первого круга швейцарец Роджер Федерер (3) обыграл индуса Сумита Нагала (190) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:4; Михаил Кукушкин из Казахстана (47) переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута (10) – 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3; немец Александр Зверев (6) одержал победу над Раду Алботом (41) из Молдавии – 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.