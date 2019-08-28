В честь Захарченко назвали центральную площадь в Донецке

В Донецке площадь перед зданием Дома правительства названа в честь погибшего первого руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Нападение на него было совершено 31 августа 2018 года в кафе в центре города. При взрыве также погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. следователи установили, что теракт был организован сотрудниками Службы безопасности Украины при участии западных спецслужб.

Мемориальную плиту с фотографией и биографией Захарченко разместили на фасаде правительственного здания. Торжественную церемонию провел действующий глава республики Денис Пушилин, передает ТАСС. По его словам, это место стало легендарным, так как именно здесь жители Донбасс проявили свою волю и показали, что не согласны с произошедшим в Киеве госпереворотом.