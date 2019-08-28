Курт Волкер поставил точку в вопросе возвращения России в G8

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поставил точку в дискуссии о возвращении России в G8. В интервью украинскому телеканалу "Прямой" он заявил, что Россию исключили из G8 из-за Крыма. Возвращение России в G8, по его мнению, возможно только после ухода из Крыма.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после проведенного там референдума в марте 2014 года. На нем подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за возвращение в Россию. Президент России Владимир Путин заявил после этого, что вопрос о Крыме закрыт окончательно. Украина, где в феврале 2014 года произошел государственный переворот, до сих пор считает Крым своей территорией, напоминает РИА Новости.

В 2014 году Россия должна была принимать саммит G8. Однако лидеры семи стран собрались без Путина в Брюсселе в формате G7. Между тем, президент США Дональд Трамп на саммите G7 во французском Бирритце констатировал, что имеет смысл обсуждать мировые вопросы с Россией. Он предложил вернуться к формату G8. Консенсуса в вопросе восстановления формата G8 нет: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Синдзо Абэ идею Трампа поддержали, а канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – нет. Меркель связала возвращение России за общий стол с успехами в урегулировании ситуации на Украине.

Между тем, Госсекретарь Майк Помпео со своей стороны подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7, как хочет Трамп.

Президент Владимир Путин не исключает возобновление формата G8. Он подчеркнул, что всегда ждет в России всех лидеров стран. Он добавил, что не Россия была инициатором прекращения работы в формате G8.

Дональд Трамп пока не знает, как прореагирует глава российского государства на приглашение на саммит G7 в США в 2020 году. "Он гордый парень", — заметил президент США.