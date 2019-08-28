В Новосибирске стена дома рухнула на рабочих, под завалами остаются 12 человек

В Новосибирске стена одноэтажного дома обрушилась на проводивших реконструкцию рабочих, под завалами могут оставаться от двух до 12 человек, сообщают очевидцы. Спасательные работы на месте ЧП сняли на видео.

Инцидент произошел днем 28 августа на стройке на Ударной улице в Ленинском районе города. На место уже прибыли спасатели, которые разбирают завалы в поисках людей. Из-под обломков уже удалось извлечь одного человека, о его состоянии ничего не сообщается.

Информация о числе пострадавших разнится: под завалами могут находиться от двух до 12 человек. На месте дежурят три кареты скорой помощи.