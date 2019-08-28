US Open. Азаренко уступила Соболенко, Ястремская переиграла Никулеску

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на старте Открытого чемпионата США в трех сетах за два часа 15 минут обыграл соотечественницу, экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко – 3:6, 6:3, 6:4.

Соболенко (13-я ракетка мира) восемь раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, а у Азаренко (41) три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 12.

В параллельной игре первого круга турнира еще одна представительница Белоруссии Александра Саснович (46) переиграла американку Дженнифер Брэди (67) – 6:1, 4:6, 6:0. Украинка Даяна Ястремская (32) обыграла Монику Никулемску (105) из Румынии – 6:4, 1:6, 6:2, а Элина Свитолина (5) одержала победу над 17-летней американкой Уитни Осигве (109) – 6:1, 7:5.

Также во второй круг US Open вышли: японка Наоми Осака (1), румынка Симона Халеп (4), чешка Петра Квитова (6), голландка Кики Бертенс (7), датчанка Каролин Возняцки (19), латвийка Елена Остапенко (77).