Во время пожара на строящемся в Нижнем Новгороде судне погибли два человека

Два человека погибли на заводе "Красное Сормово". Огонь возник в трюме строящегося в цехе "Судоверфь" корабля. Из-за короткого замыкания в рулевом механизме загорелся кабель. Пожар охватил площадь в пять квадратных метров. Но это стоило жизни двух рабочих. Еще один сотрудник предприятия госпитализирован с травмами.

Открытое горение ликвидировано, сообщает "Интерфакс". Угрозы распространения огня на соседние строения и здания не было.

В мае 2019 года на нижегородском судостроительном предприятии спустили на воду сухогруз для перевозки зерна "Идель" ("Волга"). В 2017 году предприятие подписало контракт на строительство десяти судов.