Экс-полузащитник сборной Франции Кабай подписал контракт с "Сент-Этьеном"

Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай на правах свободного агента стал игроком "Сент-Этьена", 33-летний футболист подписал соглашение с "зелеными", рассчитанное на один сезон и будет выступать в новом для себя клубе под 29 номером.

Кабай – воспитанник "Лилля", откуда летом 2011 перешел в английский "Ньюкасл Юнайтед". Также защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен" и лондонского "Кристал Пэлас". Последним клубом Йоана стал эмиратский "Аль-Наср".

На счету полузащитника 229 игр, 31 мяч и 31 голевая передача в лиге 1, а таже 175 матчей, 26 голов и 18 передач в английской премьер лиге. В 2010 году дебютировал в сборной Франции, с которой стал серебряным призером чемпионата Европы в 2016-м.