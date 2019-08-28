Один из старейших клубов Англии исключен из футбольной лиги

Клуб "Бери", который ведет свою родословную с 1885 года, исключен из числа участников Английской футбольной лиги (EFL). Причиной стала неспособность руководителей команды выполнить финансовые обязательства перед своими игроками.

Интересно, что еще в апреле дела у "Бери" шли более чем хорошо: команда добилась повышения по спортивному принципу в Лигу один, которая является третьим по значимости дивизионом в футбольной системе Англии.

Однако затем все пошло наперекосяк: владелец клуба Стив Дейл выставил его на продажу. Сам Дейл купил команда за символический 1 фунт в декабре 2018 года. Однако сделка по продаже клуба не была завершена до крайнего срока, установленного EFL.

"Мы не хотели и не предполагали такого исхода, но после неоднократного пропуска контрольных сроков и пропуска пяти официальных матчей ситуация стала критической, — цитирует Спортбокс.Ru сообщение Лиги. – В дополнение к этому мы не получили необходимых доказательств в отношении финансовых обязательств клуба. Совет EFL был вынужден принять самое сложное решение".

Исключение из EFL грозило по тем же причинам и "Болтону", однако его владельцам удалось найти покупателя и они получили отсрочку на две недели. Но не исключено, что сделка не состоится и тогда "Болтон" повторит судьбу "Бери".