Спасатели уточнили число погибших при обрушении стены в Новосибирске

Новосибирские спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания, под обломками находятся по меньшей мере восемь человек, уточнили в региональном управлении МЧС.

В то же время "Сибирская генерирующая компания", которой принадлежит рухнувшее здание, сообщает, что под завалами остаются пять человек. По ее данным, всего на участке работало 10 человек. В настоящее время удалось найти трех человек, один из них от полученных травм скончался. Ранее сообщалось о двоих погибших.

Наши коллеги сняли на видео спасение одного из пострадавших. На кадрах видно, как мужчину со сломанной ногой уносят со стройплощадки на носилках.

По данным СКР, на Ударной улице, где и произошло ЧП, велся ремонт теплотрассы. Рабочие выкопали котлован рядом со старой одноэтажной постройкой, но после ливня грунт осел, и кирпичная стена рухнула, засыпав людей в яме. Площадь обрушения составила около 350 квадратных метров.

"Здесь строили, по-моему, новую бойлерную. Огорожено тут всё давно, около двух месяцев», — рассказала "НГС" местная жительница.

На месте работают кинологи, спасатели объявляли пятиминутку тишины в надежде услышать звуки под обломками.

СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.