Депутаты утвердили название сквера на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Кемеровские депутаты утвердили название парка на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Новое городское пространство будет называться "Сквер Ангелов". Решение было вынесено в рамках на 45-го внеочередного заседания Совет депутатов города Кемерово.

Народные избранники руководствовались информацией, полученной при обсуждении данной темы с семьями погибших при пожаре, а также итогами голосования на официальном сайте мэрии. В лидерах онлайн-опроса оказалось три варианта "Сквер Ангелов" (более 47% голосов), "Тихий сквер" (около 44%) и "Сквер Памяти" (около 3%).

С инициативой о присвоении парку названия кемеровская комиссия по топонимике обратилась в Городской совет. Депутаты это предложение поддержали. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс" со ссылкой на сайт Горсовета.