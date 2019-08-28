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28 августа 201911:25

Шахматы. Карякин догнал Непомнящего на Sinquefield Cup

flickr.com

В американском Сент-Луисе завершается крупный шахматный турнир Sinquefield Cup, на котором предстоит сыграть всего один тур. Накануне единоличным лидером стал китайский шахматист Дин Лижэнь. А россиянин Ян Непомнящий проиграл свою партию.

Непомнящий имел равное число очков с представителем Китая, но проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву в то время, как Лижэнь добился ничьей с представителем Армении Левоном Ароняном.

Еще одна результативная партия состоялась в поединке действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и американца Уэсли Со – выиграл чемпион. Наш Сергей Карякин разошелся миром с экс-чемпионом мира индусом Вишвантаном Анандом и догнал Непомнящего.

В результате после 10 туров лидирует Лижэнь – 6 очков. Непомнящий, Карякин, Карлсен и Ананд набрали по 5,5 очка и теоретически могут в последнем туре догнать и даже перегнать китайца.

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