Обрушение крыши китайского торгового центра попало на видео

В китайском городе Дунгуань, расположенном в провинции Гуандун, рухнула крыша торгового центра — выпало большое количество осадков, и стеклянная кровля не выдержала.

Осколки стекла оказались мелкими, и в результате инцидента никто не пострадал, если не считать нескольких до нитки промокших посетителей.