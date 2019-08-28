В Приморье размыло дорогу на полуостров Песчаный

Проливные дожди в Приморье размыли дорогу на полуостров Песчаный, передает ГТРК "Владивосток". Около 15:30 по местному времени поступила информация о том, что обрушился на участок дороги Занадворовка — Песчаный. В результате село Береговое оказалось отрезанным от внешнего мира.

Село Береговое является частью Владивостокского городского округа. В настоящий момент большое количество домов в населенном пункте жители краевой столицы используют к качестве дач.

Напомним, дожди во Владивостоке будут идти всю неделю. В связи с чем а Приморском крае объявили штормовое предупреждение.