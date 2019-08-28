Найдено тело второго погибшего при обрушении здания в Новосибирске

Второго погибшего достали из-под обломков рухнувшей кирпичной стены в Новосибирске, спасатели продолжают поиски еще одного рабочего, сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло около полудня по местному времени 28 августа на Ударной улице, где велся ремонт теплотрассы. Рабочие выкопали котлован рядом со старой одноэтажной постройкой, но после ливня грунт осел, и кирпичная стена рухнула, засыпав людей в яме.

"Они ровняли площадку под бетон. Об укреплении стены вообще речи не было. Её не сносили, на неё хотели поставить крышу", — рассказал "НГС" бригадир смены.

Первоначально сообщалось о 12 оказавшихся под завалом рабочих, позже "Сибирская генерирующая компания" уточнила, что на участке находились восемь рабочих. Трое успели отбежать в сторону, остальных завалило обломками кирпича. В течение часа спасатели достали на поверхность трех человек, один из них от полученных травм скончался. Позже был найден еще один погибший, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Сенйчас сотрудники МЧС заняты поиском последнего рабочего.

СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.