Матч "Ростов" – "Рубин" стал самым посещаемым в 7-м туре премьер-лиги

Матч российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Рубином", который завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1, стал самым посещаемым в седьмом туре.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, игру "Ростов" – "Рубин" посетили 35031 болельщик. Также в тройку самых посещаемых вошли противостояния "Крылья Советов" – "Спартак" (1:2, 32286 болельщиков) и "Краснодар" – "Локомотив" (1:1, 31231).

Напомним, после семи игр чемпионата России в турнирной таблице с 14 очками первое место делят сразу пять команд: "Краснодар", "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов". Следом идут ЦСКА и "Арсенал" (по 13 очков).