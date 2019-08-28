Капитан "Шахтера" через Instagram попросил отпустить его в другой клуб

Бразильский капитан донецкого "Шахтера", полузащитник Тайсон через социальные сети обратился к руководству "оранжево-черных" с просьбой отпустить его в другой клуб.

"Отпустите меня. Благодарю бога за все", – написал Тайсон в Instagram. Затем бразилец опубликовал еще один пост в социальной сети: "Мне предоставляется уникальная возможность. На все воля божья".

В услугах 31-летнего футболиста заинтересована итальянская "Рома". Как сообщает ll Tempo, переговоры усложняются тем, что "Шахтер" просит за игрока 30 миллионов евро.

Напомним, Тайсон – воспитанник бразильского "Интернасьонала", откуда летом 2010 года за 6,3 миллиона евро перешел в харьковский "Металлист", а через три года переехал в Донецк за 15,24 миллиона евро.

Полузащитник в составе "Шахтера" в минувшем сезоне принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 15 результативных передач. Также на его счету восемь матчей и один гол за сборную Бразилии.