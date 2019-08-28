Марио Манджукич может стать игроком "Пари Сен-Жермена"

Нападающий футбольной сборной Хорватии и итальянского "Ювентуса" Марио Манджукич может сменить клуб до конца нынешнего трансферного окна. По сообщениям инсайдеров в стане чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен", руководители парижан намерены предложить хорвату контракт.

Известно, что три звездных игрока атаки "ПСЖ" на старте нынешнего сезона оказались травмированы. Бразилец Неймар лечится с самого старта Кубка Америки и, к тому же, хочет покинуть Париж. Также с последствиями повреждений борются француз Килиан Мбаппе и уругваец Эдинсон Кавани.

Парижане рассматривают 33-летнего хорвата им на замену и вообще в качестве потенциального "второго номера" в нападении на ближайший сезон. При этом известно, что "Юве" не держится за ветерана. Ранее ходили слухи об интересе к Манджукичу со стороны "Баварии", а затем испанская пресса сообщала, что его может подписать "Барселона".

Теперь стало известно, что представители "ПСЖ" общались руководством "Старой синьоры" поводу возможного перехода Манджукича. Спортс.Ru сообщает, что сам игрок уже изучает предложение чемпионов Франции.