Касамара: предвыборная кампания показала зрелость гражданского общества

Кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара отметила высокий уровень интереса москвичей к выборам по сравнению с предыдущей кампанией.

На пресс-конференции в "Интерфаксе" она подчеркнула, что степень гражданской зрелости сильно увеличилась. "Объединение граждан ищет тех кандидатов, которые могли бы поддержать те идеи, которые у них есть, и поэтому сейчас я вижу, насколько вызрело гражданское общество", — сказала Касамара.

Также увеличилось количество приходящих на встречу с кандидатом: если в самом начале избирательной кампании на встречи приходили 3-5 человек, то сейчас уже около 20. И их никто не сгоняет. "Они приходят потому, что у них есть проблема, и они хотят эту проблему решить", — отметила кандидат.

В ходе пресс-конференции Касамара озвучила ряд инициатив, которые она планирует осуществить в случае своего избрания в Мосгордуму. Первое — ввести прямую выборность глав управ в Москве. Сейчас эти люди назначаются, из-за этого у них нет "привязки к земле и персональной ответственности". По ее мнению, "москвичи не чувствуют персональной ответственности людей, которые на местах руководят районом".

Она выступила за "введение практики дворовых референдумов", которые помогут привлечь жителей к процессу принятия решений и позволят упорядочить работу по благоустройству придомовых территорий. Еще одна инициатива кандидата касается возможности проведения собраний собственников жилья в электронной форме.

Также Касамара прокомментировала митинги, которые прошли в Москве в июле и августе. Она подчеркнула, что не поддерживает участие в несанкционированных акциях. При этом она отметила, что применение избыточной силы по отношению к гражданам было неоправданным. По ее мнению, "для того, чтобы смягчить эту ситуацию, должны появиться альтернативные площадки для диалога".

"Во время любой акции — санкционированной, несакнционированной — можно спустить пар, выпустить ту энергию, которая накипела, но нельзя добиться конструктива", — считает она.

Также Касамара, являющаяся проректором Высшей школы экономили, рассказала, что находится с адвокатами и семьей студента "вышки" Егора Жукова, который проходит по делу о массовых беспорядках 27 июля. Сейчас он находится под арестом. Но Касамара надеется, что Жукова переведут под домашний арест, а дело завершится оправдательным приговором.

Валерия Касамара баллотируется в Мосгордуму по 45-му округу. Основа ее программы – создание безбарьерной среды для общества. По ее мнению, в демократическом обществе должно быть как можно меньше барьеров для общественной и политической активности. Оптимальный вариант – когда такие барьеры общество не замечает вообще. Для этого необходимо отказаться от расплывчатых формулировок в законодательстве, которые делают возможными двойные-тройные толкования. Также нужно провести модернизацию системы выборов, в том числе снизить избирательный барьер на думских выборах до 3 процентов, а также ввести молодежные квоты в партийных списках.

Кроме того, Касамара считает, что необходимо расширить выборность на низовом уровне с тем, чтобы повысить легитимность местной власти, защитить общественных активистов, обеспечить реальную свободу собраний и создать условия, при которых коррупция станет невозможной.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.