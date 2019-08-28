Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства. Эти деньги были перечислены на счета компании, конечным бенефициаром был бывший министр, заявил следователь по делу Абызова на заседании в Мосгорсуде.

Защита Абызова пытается пересмотреть арест имущества экс-министра по делам о мошенничестве и организации преступного сообщества, поясняет "Интерфакс". Следствие возбудило в отношении Михаила Абызова уголовное дело о незаконном предпринимательстве по статье 289 Уголовного кодекса России. Но обвинение ему еще не предъявлено.

Абызов создал конфликт интересов – вопреки запрету наложенному на членов российского правительства запрету он в 2018 года лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность. При этом это не имеет никакого отношение к событиям 2011-2014 годов, которые рассматриваются в деле о мошенничестве и организации преступного сообщества. На основании этих обвинений Абызов был взят под стражу. Под арестом он пробудет минимум до 25 октября 2019 года.

По обвинениям, экс-министр с соучастниками обманом похитил 4 миллиарда рублей у акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети". Эти две компании производят электроэнергию и передают ее потребителям в Новосибирской области. Деньги были переведены в валюту и вывезены из России.

Новое уголовное дело никак не отягчает уже предъявленные Абызову обвинения и не осложняет его защиты, заявил адвокат экс-министра Александр Аснис.