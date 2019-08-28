Калинская – о победе над Стивенс: пыталась не думать о сопернице

Российская теннисистка Анна Калинская поделился впечатлениями от победы над десятой ракеткой мира, американкой Слоан Стивенс (6:3, 6:4) в первом круге Открытого чемпионата США.

"Я очень довольна своей победой, рада, что я играла на этом корте, и мне действительно понравилась атмосфера, которая была там, – приводит слова Калинской ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA. – Пыталась сохранять концентрацию и не слишком много думать о сопернице, уделять внимание только своей игре. Вот для чего я тренируюсь: играть против серьезных игроков на больших кортах, и я думаю ради этого тренируется каждый теннисист".

Напомним, Калинская, занимающая 127-е место в рейтинге WTA, во втором круге US Open сыграет с американкой Кристи Ан (141), которая на старте турнира переиграла россиянку Светлану Кузнецову (63) – 7:5, 6:2.