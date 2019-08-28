Глава Дона предложил выдавать многодетным семьям компенсацию вместо земли

Денежную компенсацию место земельного участка. Губернатор Ростовской области предложил новый законопроект. Его проработкой займется региональное Заксобрание, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Сумму, порядок и условия для получения социальной поддержки определит отдельный областной закон.

В настоящее время обладателями земельных участков на Дону уже стали более девятнадцати тысяч многодетных семей. Еще 11 тысяч ожидают своей очереди. Около половины из них проживает в крупных городах, где нехватка свободной земли ощущается особенно остро.



Как отмечают специалисты, существует и проблема с подключением участков к инженерной инфраструктуре. Эта процедура занимает много времени и предполагает значительные финансовые затраты.