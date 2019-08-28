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28 августа 201913:25

Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

"Московские сезоны" запустили в социальной сети Одноклассники онлайн-квест к 872-летию столицы. В нем собраны самые известные стихи и песни о Москве, которые прочитают актеры, певцы и телеведущие. Пользователям ОК нужно ответить на 10 вопросов, после каждого они увидят открытку со звездами. Ответы пропоют или зачитают Николай Дроздов и другие знаменитости.

В новой игре в ОК стихи Пушкина и Лермонтова, Цветаевой и Окуджавы соседствуют с лирикой групп "Несчастный случай", "Браво", "Моральный кодекс" и песнями из всеми любимых кинофильмов. Принцип онлайн-квеста прост: пользователи должны угадать слова из песен или стихов, продолжить строчку или вспомнить их название. Выбрав один из четырех вариантов ответов, участник получит видеооткрытку, на которой знаменитости исполняют отрывок из песни или стихотворения: она покажет, был ответ правильный или нет.

Онлайн-игра поможет пользователям лучше узнать Москву и встретиться с любимыми артистами. Разобравшись с десятью вопросами, пользователь получит бейдж на фотографию профиля с одним из четырех оригинальных "титулов". Всего в игре собран 21 вопрос, которые меняются от квеста к квесту, поэтому игру можно пройти несколько раз.

День рождения Москвы в этом году отметят 7 и 8 сентября. Праздник пройдет по всему городу, а одной из центральных площадок станет Тверская улица, которую сделают пешеходной. Как и в прошлые годы на празднике День города, гостей ждет множество зрелищных представлений – театральных, музыкальных, спортивных, – а также мастер-классы и интеллектуальные игры, арт-объекты и специальное меню. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ – легендарному выставочному комплексу в этом году исполняется 80 лет.

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