В Краснодаре лихач насмерть сбил супругов-нарушителей

Супруги из Краснодара скончались в результате страшной аварии на пешеходном переходе в столице Кубани. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Дорожный инцидент произошел в 23:30 27 августа на углу улиц Петра Метальникова и Жигуленко. Пара, как можно судить по кадрам, попыталась перейти проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, но в этот момент пешеходов сбила двигавшаяся на высокой скорости Mazda.

Удар был такой силы, что супругов отбросило более чем на 10 метров, от полученных травм они скончались на месте. Легковушка, за рулем которой был мужчина с 14-летним стажем вождения, остановилась почти в 30 метрах от места столкновения.

Местные жители отмечают, что на этом перекрестке пешеходы часто перебегают дорогу на красный, поскольку время ожидания разрешающего сигнала составляет 90 секунд, и это только до островка безопасности, где надо провести еще полторы минуты у другого светофора.