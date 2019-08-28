День за год: единственным освещением в камере Вышинского была елочная гирлянда

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о подробностях разговора с освобожденным сегодня из-под стражи Кириллом Вышинским. Арестованный в мае 2018 года руководитель портала РИА Новости Украина провел под стражей более 400 дней.

"Поговорила сейчас с Кириллом Вышинским. Прямо до слез. Всем передавал привет и огромное спасибо. "Когда я говорю спасибо, прямо слезы наворачиваются", — сказал он", — написала Симоньян на своей страничке в Facebook.

По словам Симоньян, Вышинский с юмором рассказал ей и о некоторых подробностях своего заключения. Например, о том, как каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением в его камере была елочная гирлянда.

"А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше", — добавила главный редактор RT.

На Украине Кирилла Вышинского обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Под стражей он находился с мая 2018 года. На сегодняшнем заседании Киевский суд принял решение изменить меру и освободить его под личное обязательство. Вышинский должен будет явиться в суд по первому требования. Следующее заседание по его делу запланировано на 16 сентября.