Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

Две комиссия Элладской (Греческой) православной церкви высказались против признания "новой церкви" Украины. Теперь этот вопрос будет передан на рассмотрение Синода Иерархии, который собирается раз в году в октябре. В нем примут участие 83 митрополита. В январе 2019 года Патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил автокефалию "новой православной церкви" Украины, созданной раскольниками. Однако эту структуру не признала ни одна поместная православная церковь.

А самоназванный глава Киевского патриархата Филарет, который изначально ратовал за автокефалию, недавно обвинил Константинопольский патриархат в том, что тот на самом деле просто прибирал к рукам собственность на Украине, напоминает телеканал "Россия 24".

Варфоломей ранее высказывал надежду, что Греческая церковь первой признает "новую церковь" Украины, напоминает РИА Новости.

Постоянный Синод Элладской церкви проходит в Афинах 26-28 августа. Некоторые СМИ сообщили, что на Синоде будет принято решение по вопросу украинских церквей. Однако Постоянный Синод Элладской церкви не может решить этот вопрос. Эта тема может обсуждаться только на Иерархии, поясняют эксперты по религии.

Для изучения вопроса законности предоставления автокефалии "новой церкви" Украины созданы две комиссии — одна по каноническим проблемам, другая — по экклезиологии, которая изучит природу, свойства и устройство церкви.

Свою работу уже закончила комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей. Она передала текст своего заключения. Теперь текст второй комиссии Хризостома Патрского рассматривается на Синоде. Однако, обе комиссии имеют серьезные возражения по вопросу о признании раскольнической украинской церкви. На патриарха Греческой церкви Иеронима оказывается большое давление из-за украинских церковных распрей, но он выставил ряд аргументов в защиту совей позиции.

Священники у Епифания не были рукоположены, не имеют хиротонии, у них нет апостольского преемства. Эту серьезную для Элладской православной церкви проблему должна была решить патриархия Константинополя. На этом настаивают все богословы.

Кроме того, патриарху Варфоломею приходится бороться с раскольником Филаретом, который называет себя патриархом Украины. По мнению представителей Элладской православной церкви нужно решить все эти проблемы. В Греческой православной церкви подчеркнули, что церковь не должна идти в политику, поскольку это создает много проблем в тех странах, где это происходило. К несчастью, отметили в Афинах, именно этим путем пошла Украина. Предоставление патриархом Варфоломеем автокефалии Украине в отместку Русской Православной Церкви в Греции назвали ошибкой.

Представители РПЦ отказалась ехать на Всеправославный собор на Крите в 2016 году из-за украинского вопроса. Также на Собор не приехали еще три поместные церкви. В результате Критский Собор не удался, его не признало большинство православных церквей.

В Греции считают, что спасти свой подмоченный авторитет и достоинство Константинопольская патриархия может, только созвав Всеправославный Синод по единственному вопросу — Украине.

"Новая церковь" Украины была образована в Киеве в декабре 2018 года. Она образовалась в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Новой автокефальную структуру возглавил "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии.