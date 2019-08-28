Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

Десять суток ареста получил водитель, пытавшийся скрыться от сотрудников правоохранительных органов из города Зеленогорска в Красноярском крае. Полицейские обнародовали видео погони за нарушителем.

Водитель проигнорировал требования инспекторов ГИБДД об остановке и решил сбежать. В ходе завязавшегося преследования один из стражей порядка применил табельное оружие, а затем в машину лихача протаранил патрульное авто.

Задержанный 48-летний водитель, от которого исходил запах алкоголя, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.