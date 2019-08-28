Актриса Мария Миронова ждет второго ребенка. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Мария, которая сейчас путешествует по Греции, опубликовала несколько фото и видео, на которых видно округлившийся животик. В комментарии к фото она написала, что "это чудное время в ожидании новой жизни".

"В начале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем. А потом в какой-то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент "здесь и сейчас" самый прекрасный и единственно настоящий", — написала Мария.

Марии 46 лет. Она — дочь известных актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. У Марии есть сын, которого она назвала в честь отца Андреем. Сейчас ему 27 лет. Кто стал отцом второго ребенка актрисы, неизвестно. Она предпочитает не комментировать свою личную жизнь.