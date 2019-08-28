Хавбек "Реала" Иско выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Иско, получивший повреждение в матче второго тура примеры с "Вальядолидом" (1:1), в среду, 28 августа прошел медицинское обследование.

Как сообщает пресс-служба мадридцев, футболисту диагностировано повреждение мышцы бедра правой ноги. О сроках его восстановления не уточняется.

Стоит отметить, что ранее также травмы получили футболисты "Реала" Браим Диас, Эден Азар, Родриго и Лука Йович.

Напомним, подопечные Зинедина Зидана после двух туров с четырьмя очками занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата Испании "сливочные" в воскресенье, 1 сентября на выезде сыграют с "Вильярреалом".