Аддитивные технологии и принципиально иные винты. В России создают абсолютно новый вертолет

Принципиально новый российский вертолет создается специалистами КБ "Миля" и "Камова". Речь идет о машине, построенной с применением аддитивных технологий, современных композитных материалов. Кроме того, на него установят передовые втулки несущего винта и лопасти с современными профилями. Об этом агентству РИА Новости рассказал директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.

Других подробностей о перспективном летательном аппарате разработчик не раскрыл. Уточнил только, что сейчас идет этап формирования проекта. При его создании будут учтены весь опыт и наработки, накопленные главными вертолетными конструкторскими бюро страны.

Ранее на авиасалоне МАКС-2019 холдинги "Вертолеты России" и "Росэлектроника" представили совместный проект модернизации многоцелевого ударного вертолета Ми-24П-1М. От базовой версии он отличается современной оптической прицельной станцией, полноценным автопилотом, комплексом бортовой обороны от зенитных ракет, новой системой электроснабжения. Также в качестве опции на машину можно поставить радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой.

Стоит отметить, что на основе Ми-24 еще и создана летающая лаборатория, предназначенная для отработки технологий сверхскоростных вертолетов будущего. Испытатели смогли разогнать ее до 360 километров в час. В то время как предельная скорость таких боевых машин, как Ми-28 или Ка-52, не превышает 300 километров в час.