В День города состоится музыкальный марафон "Нашего радио"

"Наше радио" проведет музыкальный концерт-марафон на проспекте академика Сахарова 7-8 сентября – в День города.

Об этом общественность проинформировали в пресс-службе радиостанции.

Отмечается, что марафон начнется с 13.00 и продлится до вечера. Участниками концерта, посвященного 872-летию Москвы станут многие известные музыканты, в том числе участники фестиваля "Нашествие".

Вход для всех желающих – свободный. С расписанием фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Nashe.ru.

Празднование Дня города в этом году включает в себя более 250 программ, которые пройдут во всех округах Москвы. На ВДНХ 7 сентября состоится торжественное открытие Дня города.