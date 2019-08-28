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Допинг-скандалы 7 минут назад

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28 августа 201915:35

Российский бегун Дементьев дисквалифицирован на четыре года за допинг

EPA

Бегун Андрей Дементьев в соответствии с решением Российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицирован на четыре года. Результаты спортсмена, показанные с 8 июня 2019 года, аннулированы.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в допинг-пробе Дементьева, отобранной в рамках Чемпионата и Первенства Сибирского федерального округа, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol (класс S1 Запрещенного списка).

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