ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области женщина, знающая о своем диагнозе ВИЧ, сдала донорскую кровь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области, 40-летняя женщина узнала о своем заболевании в марте 2019 года. В письменной форме она была предупреждена, что несет ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ.

Женщина умышленно скрыла от медицинских работников "Центра крови Ленинградской области" факт своего заболевания. В мае 2019 года на территории города Волосово медики осуществили у нее сбор донорской крови.

Наличие ВИЧ у злоумышленницы было установлено только при лабораторной проверке. Данный факт поставил под угрозу заражения инфекцией потенциальных пациентов, которые нуждались в переливании крови.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до одного года.