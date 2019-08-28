Выборг станет местом проведения фестиваля водного туризма. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Всех интересующихся таким видом отдыха 7 сентября ждет обширная программа. Начнется фестиваль с турнира по редкому и пока широко не известному виду спорта — сапсерфингу. При гребле спортсмены используют руки, а не весла. Конечно, пройдут и традиционные соревнования на различных лодках — каяках, байдарках. Участники смогут совершить заплывы даже на прогулочных лодочках.

Участниками деловой части фестиваля станут предприниматели и чиновники. Они поговорят о проблемах развития туризма в регионе. Гостей ждет также художественная программа. Ну, а завершится спортивный праздник большим концертом, который пройдет на Ратушной площади.