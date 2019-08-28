Американский налетчик пожаловался в полицию на угон машины во время ограбления

Незадачливый американский налетчик лишился машины во время грабежа и угодил в тюрьму, самостоятельно вызвав на место полицейских, сообщает CBS. Камера наблюдения зафиксировала момент угона пикапа.

На дело 42-летний Уильям Келли пошел ранним утром 25 августа: в городе Кенневик (штат Вашингтон) он вскрыл и проник внутрь офиса, однако не успел вынести приглянувшуюся ему технику. Дело в том, что в это же время на его Chevrolet 1992 года выпуска покусился проезжавший мимо велосипедист. Мужчина обратил внимание на оставленные в салоне ключи, быстро закинул свои два колеса в кузов, а сам сел за руль.

На кадрах видно, что Келли попытался остановить угонщика и даже метнул в машину короб, но тщетно. В расстроенных чувствах он позвонил в полицию и пожаловался на воришку, но вскоре сам оказался за решеткой — стражи порядка звонка владельца офиса отсмотрели камеры и предъявили Келли обвинение в незаконном проникновении в помещение.

К слову, угонщика и сам пикап найти пока так и не удалось.