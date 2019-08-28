Без рецептов кому угодно: в Москве прошел рейд по "наркоманским" аптекам

Активисты устроили новый рейд по аптекам в Кунцевском и Головинском районах столицы. Адреса подозрительных точек назвали местные жители. Они сообщили, что фармацевты там торгуют сильнодействующими препаратами без чеков и рецептов, а их постоянные клиенты превращают жизнь в соседних домах в ад. Как остановить незаконный бизнес?

- Наркоманов море! Подъезды все шприцами забиты.

А виной тому, говорят жители Кунцева, местная аптека, которая продает сильнодействующие препараты без рецептов, без чеков и раз в десять дороже. Борются с владельцами этого нелегального бизнеса уже несколько лет.

- Не могут с этой аптекой ничего сделать. Приезжают с проверкой — у них все прекрасно, все отлично.

- За детей страшно, очень страшно. И это не прикрывается никак, все легально, многие знают про эту аптеку.

Наркозависимые приходят сюда круглосуточно, а употребляют препараты в подъездах окрестных домов. После себя оставляют шприцы и окровавленные салфетки.

Покупателей знают в лицо. Спрашивать цену здесь не принято, постоянные клиенты тарифы хорошо знают. Как только появилась съемочная группа, аптека неожиданно закрылась.

- Было полно народу, приезжали на такси. И прямо перед вами закрыли дверь. Они тут же разбежались!

Поспешили покинуть аптеку и фармацевты.

- А чего вы убегаете, раз вам нечего скрывать?

- А что нам скрывать, я вам сказала, что мы ничем не торгуем.

Еще одна такая аптека есть на Водном стадионе. Вместе с активистами журналисты провели контрольную закупку. На кадрах видно, как фармацевт продает сильнодействующий препарат из-под полы. И как издевательство на прилавке лежат визитки с рекламой наркологической клиники.

- Что за препарат такой? Почему вы продаете его в таком виде? Без упаковки, маркировки, еще и разрезанный наполовину?

- Я вообще не знаю, где вы его взяли!

"Они торгуют и днем, и ночью. Иногда закрывают просто дверь, и через окошко девушка дает препарат. Этот препарат заменяет наркотическое вещество, которое снимает ломку", — объясняет активист Антон Акишин.

На этот раз все аптечные наркотики сотрудники полиции изъяли. Фармацевтам, которые нарушили правила продажи лекарств строгой отчетности, грозит всего лишь штраф до 100 тысяч рублей. Но если торговую точку поймают на нарушении повторно, есть шанс закрыть ее по суду.