В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

В Перу археологи обнаружили предположительно крупнейшее в истории массовое захоронение детей, которых принесли в жертву.

Речь идет о телах 227 несовершеннолетних, чей возраст составляет от 5 до 14 лет. Они были обнаружены недалеко от прибрежного города Уанчако. По мнению ученых, детей принесли в жертву более пятисот лет назад.

Как сообщает BBC, около года назад в том же Перу нашли еще два захоронения детей — в них было около двухсот тел.

Археологи отметили, что у некоторых останков сохранились волосы и кожа. По мнению экспертов, дети были убиты в дождливую погоду, а затем захоронены по направлению к океану. Несовершеннолетних могли принести в жертву богам народа Чиму. Его представители проживали на северном побережье Перу и считались одной из наиболее могущественных цивилизаций региона. Народ достиг расцвета между 13 и 15 веками.

Чиму поклонялись лунному божеству Ши и верили, что луна обладает большим могуществом по сравнению с солнцем. Народ совершал регулярные жертвоприношения во время отправления религиозных обрядов.

В настоящее время раскопки в Уанчако продолжаются. Археологи не исключают, что может быть обнаружено больше останков.