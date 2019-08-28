В Москве появился первый завод по переработке бытовой техники

Вторая жизнь для отслужившей бытовой техники: в столице появился первый завод по переработке электронных отходов. Раньше из приборов извлекали только драгоценные металлы, а все остальное отправляли на свалку. На новом производстве оборудование утилизируют целиком.

Экскаватор один за одним опрокидывает ковши с разноцветным пластиком в резервуар. Когда-то это была электронная и бытовая техника, сейчас — сырье для производства новых изделий.

"Фактически здесь и холодильники, и телевизор, и телефон, и микроволновка, и стиральная машина", — говорит Владимир Филлипенко, директор по производству завода.

Крупно порубленный пластик приходит на этот завод от компаний-утилизаторов. Здесь компьютеры, чайники и кондиционеры, можно сказать, обретают вторую жизнь. Но сначала от пластика отделяются лишние фракции — металлы и мусор.

- Идет выделение из пластика черных металлов, это не используется в дальнейшем, так как может привести к поломке оборудования.

Затем наступает основная и самая сложная часть производства — сортировка сырья. Отделить нужно, к примеру, полистирол от полипропилена. Машина отличает их друг от друга по плотности. Это единственное предприятие в России, где пластик разделяется автоматически, а нужно это для того, чтобы и на выходе получить разные виды сырья для вторичного производства.

В конце цикла весь пластик превращается в гранулы, из которых впоследствии будут изготовлены новые пластиковые детали, начиная от составляющих компьютеров и заканчивая пластиковыми ящиками или ведрами.

Сегодня во всем мире образуется 50 миллионов тонн старой электроники в год. Доля Москвы в этой массе — 130 тысяч тонн. Пятую часть этого объема сможет перерабатывать этот завод. Пока он работает в режиме опытной эксплуатации, то есть не на полную мощность. Есть проблемы с получением сырья. Единого подхода к сбору старых стиральных машин или телевизоров в стране пока нет. В большинстве случаев их просто выбрасывают на помойку.

"Сбором электроники у нас занимаются сейчас дворники, и она не попадает к утилизирующим компаниям, а попадает после этого или на металлолом, или металлосборщикам, которые забирают оттуда металл, а все остальное просто выбрасывают", — объясняет Максим Лобанов, генеральный директор корпорации по переработке электронных отходов.

Забирать электронный мусор у потребителей из дома экономически не выгодно. К примеру, в Европе люди сами платят за вывоз старых холодильников. Поэтому такие предприятия пока не могут существовать без государственной поддержки.

"В этом году это предприятие получило статус особой экономической зоны — это налагает особые обязательства на нас по предоставлению налога на имущество, налога на прибыль и транспортного налога, некоторых таможенных преференций", — говорит Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В 2021 году вступит в силу закон, запрещающий захоронение бытовой техники на мусорных полигонах. После этого эксперты прогнозируют появление в Москве еще нескольких подобных заводов.